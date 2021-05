Horeca hels: ‘Toeristenbelasting in Etten-Leur? Ik ga er dwars voorliggen’

column Blijf met je poten van Shrek af: wat nou ‘niet grappig’?

22 mei Er is een relletje over Shrek. Je weet wel, die film met die groene oger, de ezel en prinses Fiona. Het is 20 jaar geleden dat het eerste deel uit kwam. En, voel je je al oud? Voor millennials zoals ik is het pure nostalgie.