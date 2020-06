Hoosbuien hielpen amper: de droogte blijft een probleem

Tóch ineens glasvezel in het grootste deel van Et­ten-Leur: hoe zit dat?

20 juni ETTEN-LEUR - De inwoners van Etten-Leur zitten niet te springen om glasvezel, bleek deze winter. Een netwerkexploitant die brede steun nodig had om de kabels hier te leggen, kreeg een schamele 3 procent van de bevolking zover zich in te schrijven. Dat plan sneuvelde dus. Maar nu komt er tóch glasvezel in het grootste deel van Etten-Leur. Hoe zit dat? Drie vragen over glasvezel.