Hoogbejaarde (88) moet binnen week hospice uit ‘omdat hij per ongeluk niet doodgaat’

Ongenees­lijk zieke Giel trouwt met zijn Ingrid: 'Genieten van de tijd die we nog hebben'

19 februari OUDENBOSCH - Trouwen in de wetenschap dat je nog maar een paar maanden samen kunt doorbrengen. De 72-jarige Giel en de 52-jarige Ingrid van de Meeberg uit Roosendaal deden het donderdag, met de wetenschap dat Giel niet lang meer te leven heeft. Hij heeft beenmergkanker en is daardoor ongeneeslijk ziek. ,,We gaan genieten van de tijd die we samen nog hebben.”