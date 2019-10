Hoofdrolspeelster in Etten-Leurs stalkingsdrama wil snel bemiddeling

,,Het is over en weer helemaal uit de hand gelopen. Mijn zoon van zestien en ik hebben geen leven meer. Ik loop bij de psycholoog, durf niet meer naar buiten. En mijn zoon zit er helemaal doorheen, hij kan al een jaar niet meer naar school. Hij is letterlijk het kind van de rekening", verzucht de Etten-Leurse.

Advocaat Henk van Asselt stelt dat zijn cliënte tijdens in een rechtszaak in september al heeft ingestemd met mediation, maar dat de tegenpartij bemiddeling weigerde: ,,Over en weer zijn vervelende dingen gebeurd. Maar mijn cliënt wil dat dit nu stopt.”

‘Alle waarheid’

Raadsman Peter Schouten van de tegenpartij zegt dat hij bemiddeling niet afwijst, maar met zijn cliënten eerst moet bespreken of ze dit willen: ,,En dan wil ik dat in zo'n gesprek alle waarheid op tafel komt, want anders heeft het natuurlijk geen zin.” De advocaat vroeg burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur dinsdag in een brandbrief op te treden in het stalkingsdrama door de 53-jarige inwoonster gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting.

In een gezamenlijke verklaring met de politie stelt De Vries woensdag dat 'gemeente en politie de veiligheid van alle inwoners serieus nemen': ,Vanuit zorg en veiligheid werken we aan een oplossing in deze zaak.”

Slimmer

De 53-jarige Etten-Leurse die door het andere gezin wordt beschuldigd van stalking, beaamt dat er al jaren grote problemen zijn tussen de twee families. Maar waar twee kijven hebben twee schuld, stelt ze.

,,Het klopt, ik heb die vrouw een keer tegen haar been getrapt. En ik heb haar vervelende berichten gestuurd. Maar zij stuurt mij ook zulke mails en komt ermee weg. Ze heeft me in een café in Leur in elkaar geslagen en die zaak werd geseponeerd. Zo gaat het steeds, ook met vernielingen. Ze speelt het slimmer. En ik krijg 30 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijk. En dan vertelt ze rond dat ik haar dochtertje iets wil aandoen. Maar dat is een leugen, ik hou van kinderen. Ik ben juist naar haar school gegaan om dit in een gesprek met de directrice uit de weg te helpen.”

'Gek’

De families hebben de afgelopen jaren talrijke aangiftes en meldingen tegen elkaar gedaan, onder meer van poging tot moord, bedreiging, smaad en stalking. De Etten-Leurse: ,,Ik begrijp goed dat de politie helemaal gek van ons wordt. Het is ook niet normaal.”

Vals

De zaak kwam deze week in de openbaarheid door twee vermeende schietincidenten. De 16-jarige zoon van de Etten-Leurse deed twee keer aangifte dat hij op straat is beschoten, waarbij een zoon uit het andere gezin mogelijk betrokken was. De politie heeft (nog) geen bewijs gevonden voor het schieten en onderzoekt de incidenten en hun samenhang. Advocaat Schouten van de andere familie noemt de aangiftes in deze krant vals. Hij denkt dat ze bedoeld zijn om het gezin van zijn cliënten in diskrediet te brengen.

'Grote onzin’

Volgens de moeder van de 16-jarige is dat ‘grote onzin’: ,,Er is echt wel wat gebeurd. Ze pakken nu mijn zoon om mij uit de tent te lokken, zodat ik mijn voorwaarden schend. Maar ik reageer niet meer.” De moeder vreest dat de zaak echt escaleert: ,,Hier moet een einde aan komen. Ik ben doodsbang dat mijn zoon iets overkomt. Ik zit al vier jaar in een slechte film.”

‘Kritiek op politie niet terecht’

Van Asselt vindt de kritiek van zijn collega Schouten op de politie in deze krant niet terecht: ,,Hij roept dat ze laks heeft opgetreden in het slepende stalkingsdrama. Dat is wel erg gemakkelijk. De politie heeft er veel tijd en energie in gestoken maar ze moet zich houden aan het Wetboek van Strafrecht.”

‘Om niks begonnen’