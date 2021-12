Honderden positieve testuitslagen in Moerdijk en Etten-Leur, maar geen verdere stijging

In Etten-Leur registreerde het RIVM tussen 26 november en 2 december bijna 450 mensen positieve testuitslagen, in Moerdijk waren dat er ruim 340. Dat betekent dat in Etten-Leur deze week gemiddeld 64 mensen per dag positief werden getest op corona: een week eerder waren dat er gemiddeld 67. In Moerdijk zakte het daggemiddelde ook heel licht, van 51 naar 49 bevestigde besmettingen per dag.