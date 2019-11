Honderden asbestdaken in Etten-Leur blijven op hun plek

Geef uw mening Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Bra­bant

10 november De twee grote ziekenhuizen van West-Brabant scoorden afgelopen week – wederom –geen hoge ogen in de nationale Ziekenhuis Top 100. Het Bravis kwam niet verder dan de 28ste plaats bij de streekziekenhuizen en het Amphia belandde op de een-na-laagste positie in de ranglijst van topklinische ziekenhuizen. Wat zegt dat in uw beleving over de kwaliteit van de zorg in deze regio? Heeft u nog voldoende vertrouwen in de zorg die u het dichtst bij huis kunt krijgen?