Honderd Etten-Leurse gezinnen hebben te veel geluidsoverlast treinen: maatregelen op komst

Et­ten-Leur worstelt om afspraken over zonnedaken na te komen

5 oktober ETTEN-LEUR - Het ene na het andere bedrijf ziet af van zon op dak, merkt Etten-Leur. Nieuwe afspraken over duurzame energie in West-Brabant zijn nog geen jaar oud, maar nu al ervaart die gemeente hoe lastig het is om ze na te komen.