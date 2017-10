Hollandparty in Etten-Leur; 'Het levenslied leeft, bij de jeugd'

ETTEN-LEUR - Het jongerenplatform van Etten-Leur zet het Nederlandse levenslied op de kaart met een Hollandparty. Organisator en vrijwilliger bij het jongerenplatform Eline Schrauwen (19) is trots dat zij het evenement in slechts een paar weken tijd heeft neergezet. ,,Het was een drukke periode, maar het is het nu al waard!''

Voor het evenement, dat volgende week zaterdag in café Marktzicht plaatsvindt, regelde ze niet de minste artiesten. Feestzanger Marco Kraats, in 2014 en 2015 uitgeroepen tot beste opkomende feestartiest van Nederland en bekend van de hits Radler is geen alcohol en Ruitenwisser, is hoofdartiest.

Verder staan Tommy Lips, Mark van Overveld en Dubbel Feest op het programma. ,,Het was best een klus om ze op het laatste moment nog te boeken'', zegt Schrauwen. ,,We zouden eigenlijk geen Hollandparty, maar een halloweenfeest organiseren. Toen we erachter kwamen dat er op dezelfde datum een halloweenfeest in Roosendaal is, zagen we daar toch maar vanaf.''

Hollandse avond

Ook denken de organiserende jongeren dat de vraag naar een Hollandse avond groter is. ,,Het levenslied leeft steeds meer onder de jeugd. Als ik ga stappen in Breda, gaat iedereen los op Nederlandse nummers, meer dan op bijvoorbeeld dancemuziek. Smartlappen zijn populair.''

Daar kan Schrauwen weleens gelijk in hebben, want het smartlappenfestival dat twee weken geleden in Etten-Leur werd gehouden, trok zon tweeduizend bezoekers. ",,En onze après-skiparty van vorig jaar was ook een succes'', zegt de jonge organisatrice. ,,We merken dat het leeft en haken erop in.''

Schrauwen is sinds ongeveer twee jaar vrijwilliger bij het jongerenplatform. In die periode organiseerde ze al vaker succesvolle evenementen. ,,Ik ben viavia bij het platform terecht gekomen. Is het niks, dan ben ik er zo weer weg, dacht ik toen. Maar na twee jaar ben ik heel blij dat ik de stap heb genomen om vrijwilliger te worden. Sinds ik bij het platform zit, durf ik meer contact te maken. Ik leer er ontzettend veel, vooral in de omgang met anderen.''

Naast de Hollandparty staan er nog een aantal andere activiteiten op de agenda van het jongerenplatform. Zo is er binnenkort een Neon & White party, die het platform organiseert in samenwerking met leerlingen van het Munnikenheide College.