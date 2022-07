‘Hoi burg, kunt u wat doen aan het sluipverkeer’ en andere vragen aan de burgemeester van Etten-Leur

Waarom je echt niet iedere dag de tuin hoeft te sproeien: ‘Het is niet erg als het gras geel wordt’

BREDA - Al tijden is het kurkdroog en er komen nog wat snoeihete dagen aan. De tuin snakt naar water, dus sproeien we uitbundig. Maar kán dat eigenlijk nog wel, in tijden van waterschaarste? Wordt het geen tijd voor sproeischaamte?

18 juli