Hogere kosten, soms minder inkomen - maar huurders in Etten-Leur redden zich wel

ETTEN-LEUR - Alwel dacht dat dit jaar meer Etten-Leurse huurders in de problemen zouden komen. De gemeentebelastingen stegen in 2020 hard; daar kwam de coronacrisis nog eens overheen. Het leek logisch dat meer mensen moeite zouden hebben hun huur te betalen. Maar de verwachte stijging blijft tot nu toe uit.

Alwel nodigde huurders expliciet uit om aan te kloppen als de coronacrisis ze in de problemen bracht: dan zou de corporatie meedenken over oplossingen. Dit jaar maakten in Etten-Leur maar vijf huurders van die mogelijkheid gebruik, zegt Corrina Pistorius van Alwel.

Al zijn er natuurlijk meer huurders die om andere redenen in de problemen komen. Vaak door een optelsom van tegenvallers: ontslag bijvoorbeeld, een kapotte auto, een belastingaanslag. Toch ziet Pistorius over de hele linie dat het aantal huurders met betalingsproblemen stabiliseert. Het aantal huisontruimingen in Etten-Leur blijft ook relatief laag: 1 in 2019, géén in 2020 en 4 in 2021. ,,Terwijl ik me jaren kan herinneren waarin we er 12 hadden.”

En dat terwijl de woonlasten voor huurders in Etten-Leur recent wel stegen - vooral omdat sommige gemeentelijke heffingen daar van 2019 op 2020 flink opliepen. Zo steeg de afvalstoffenheffing met ruim 130 euro. Vooral lastig voor mensen die nét boven het sociaal minimum leven. Met een inkomen tussen de 101 en 120 procent van bijstandsniveau is 130 euro een grote uitgave, maar is je inkomen wel te hoog voor kwijtschelding.

Het zou logisch zijn als hierdoor meer huurders een achterstand hadden opgebouwd. Zeker toen sommigen minder konden werken in de coronacrisis. Waarom dat toch niet gebeurde, kunnen de gemeente en Alwel niet direct verklaren.

Privacy in de weg

De gemeente sprak vorig jaar met Alwel en de HuurdersBelangenVereniging af te onderzoeken hoe de lastenstijging lokale minima precies beïnvloedt, maar heeft dat nog niet in beeld. Volgens een woordvoerster maakt privacywetgeving het lastig de juiste informatie op een rij te zetten. ,,Komend jaar willen we alsnog een ultieme poging wagen om aan de juiste gegevens te komen via een onderzoekbureau.”

Snelle actie

In de tussentijd waagt Pistorius zich aan een mogelijke uitleg. Uit onderzoek dat Alwel eerder deed, bleek dat snelle actie het best helpt. Een huurachterstand van één maand is in te lopen; bij twee of drie maanden wordt het probleem te groot. Sinds vorig jaar zoekt Alwel daarom sneller contact met huurders: al na de eerste gemiste betaling. ,,Om mee te kijken. Hoe komt het dat iemand niet kan betalen? En is dat op te lossen? Dat lijkt te werken.”

Waarschijnlijk krijgen veel huishoudens in 2022 opnieuw te maken met hogere lasten, dit keer vanwege stijgende energieprijzen.