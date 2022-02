Hogere energierekening? Etten-Leur helpt: ‘Niemand het huis uit om die reden’

ETTEN-LEUR - Geen enkele Etten-Leurenaar hoeft te vrezen voor een huisuitzetting omdat hij of zij de (veel hogere) energierekening niet meer kan betalen. ,,En als dat dreigt te gebeuren, wordt in samenspraak met het Werkplein voor een passende oplossing gezorgd.”

Belooft wethouder Frank Vrolijk.

In de knel

GroenLinks had enkele vragen bij het college weggelegd over de mogelijkheid van ondersteuning van inwoners die financieel in de knel komen door gestegen energieprijzen.

Er is een landelijke regeling. Niet alleen de energiebelasting wordt verlaagd, maar er is ook een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Quote Mensen in de bijstand krijgen dit bedrag automa­tisch op hun rekening Rijksoverheid

Mensen in de bijstand krijgen dit bedrag automatisch op hun rekening in (waarschijnlijk) het eerste kwartaal van 2022.

Acute problemen

Het overgrote deel van de mensen die waarschijnlijk in aanmerking zal gaan komen voor deze extra tegemoetkoming zal, zo verwacht Etten-Leur, niet binnen twee maanden in acute problemen komen. Omdat zij een vast contract hebben of een variabel contract waarbij de stijging beperkt is tot een beperkt bedrag per maand.

GroenLinks had gevraagd om alvast een voorschot te geven aan de doelgroep. Maar dat doet de gemeente niet. Ze verwacht dat het ‘slechts in individuele gevallen’ acuut noodzakelijk is om het geld direct te ontvangen. Voor die mensen is er steun van het Werkplein.

Hulpverleners

Via hulpverleners (WMO-consulenten, jeugdprofessionals, schuldhulpverleners en Surplus) worden inwoners die het aangaat op de hoogte gebracht en ook het Werkplein informeert mensen over de verstrekking van de extra tegemoetkoming.