Hoge nood? Pech! Etten-Leur krijgt geen openbare wc's voor mensen met maag- en blaasproblemen

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de fractie Ons Etten-Leur. Etten-Leur telt nul openbare toiletten. En daar moet verandering in komen, vindt Ons Etten-Leur. De partij vroeg het college vorige maand om minstens drie van die toiletten te plaatsen en het onderwerp breed onder de aandacht te brengen.

Voor mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, met een zwakke blaas of een andere chronische aandoening is het noodzaak dat ze zo snel mogelijk een toilet kunnen vinden als de nood hoog is. Ook bij mensen met een stoma kan het nodig zijn dat een onverwacht te ver gevuld zakje snel geleegd moet worden. Wanneer je dan moet smeken om een toilet of erger nog, weggestuurd wordt, kan dat gênante situaties opleveren.

Geen geld

De gemeente zegt in een reactie op de vragen van Ons Etten-Leur dat ze geen mogelijkheden ziet om openbare - dus 24 uur per dag en zeven dagen per week vrij toegankelijke - toiletten te plaatsen. Ze heeft er ook geen geld voor gereserveerd en vindt verder dat de bewegwijzering naar de twee semi-openbare toiletten die de gemeente telt (in het winkelcentrum) niet verbeterd hoeft te worden.

Dat heeft onderzoek uitgewezen. De gemeente zegt een gesprek te hebben gehad met winkeliers en dat ze in die gesprekken 'geen signalen’ ontving ‘dat er in Etten-Leur onvoldoende mogelijkheden zouden zijn voor mensen met een maag- of blaasaandoening om gebruik te maken van sanitaire voorzieningen.’ ,,We hebben ook geen geld vrijgemaakt om ze schoon, veilig en heel te houden", voegen burgemeester en wethouders daar aan toe.

Quote We zullen winkeliers en de horeca vragen gastvrij hun toiletten beschik­baar te stellen. Burgemeester en wethouders, Gemeente Etten-Leur

Er is nog zoiets als een escape: winkeliers die gastvrij hun toiletten beschikbaar stellen voor de doelgroep. Daar wordt nog over gesproken. Zoals de gemeente dat ook in de horeca aan de orde stelt. Wanneer winkeliers zich gastvrij opstellen, vindt de gemeente het verder niet nodig om bordjes te ontwerpen die de doelgroep wijst in de richting van een toilet.