Hoge Neer in Etten-Leur is na grote brand weer volop in de running en komt terug met speciaal Fenixdiner

Daarbij komen vijf gangen op tafel met namen als ‘Terugblik’ en ‘In zak en as’. Begeleid door het verhaal van ondernemer Morris Fikke die vertelt over wat er allemaal gebeurd is nadat een verwoestende brand de Vlaamse schuur op het terrein van de Hoge Neer begin februari in de as legde. Wat volgde was een periode waarbij het vooral draaide om het schoonmaken van het gedeelte van het complex dat nog wel overeind staat. Met name de geur van de brand bleek hardnekkig.