Hoge energieprijzen: komkommerteler uit Made vreest voor toekomst van zijn bedrijf

Volop kerst in tuincentra: 'Soms zie ik mensen lopen en kom ik ze twee uur later een paar meter verderop tegen’

9 oktober HALSTEREN/ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - De korte broeken zijn nog maar net opgeborgen, of de kerst staat alweer voor de deur. Althans, in de tuincentra. Want daar valt kerst altijd vroeg. Intratuin Halsteren opende vorige week de kerstshow en ook in Etten-Leur is de eerste kunstkerstboom al verkocht.