Hoezo Frankrijk? Deze toeristen vieren hun vakantie in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Middenin het West-Brabantse land ligt de oergezellige camping van de Menmoerhoeve, vlak bij Etten-Leur. Het is wel een boerencamping, eentje waar je de gezelligheid dus grotendeels zelf moet maken. En dat lukt de campinggasten. Want de meesten komen er al járen.

Zoals Bé Vos, die met zijn Bertha al voor de tiende keer een plekje heeft gereserveerd met uitzicht op de weilanden en natuurgebied Pannenhoef. Ze komen uit Nieuw-Lekkerland en zijn pensionado’s. ,,Koffie?”, vragen ze.

Bé zit op zijn gemakje te vertellen: ,,We gingen altijd een keer in Nederland op vakantie, meestal naar de Menmoerhoeve, en een keer naar Frankrijk. Maar we hebben nu besloten om dit jaar een maand hier te blijven. We hebben het hier naar ons zin en Etten-Leur is echt een leuk dorp.”

Quote Het is hier landelijk en de kinderen vinden de dieren geweldig Dynah Middendorp uit Geleen

Dynah Middendorp is met man, dochter Dylana en zoon Dalean ook geen onbekende op de camping. Ze komen uit Geleen en hebben in de buurt vrienden wonen. ,,Zo is op visite gaan leuk te combineren”, vindt Dynah. ,,Het is hier landelijk en de kinderen vinden de dieren geweldig.’’

Volgens Dynah kunnen die zich prima vermaken in de kinderboerderij en speeltuin en om af te koelen hebben ze een zwembadje opgezet. En Etten-Leur? ,,O, da’s een gezellig stadje!”

Vaste klanten

Geert en Hellen Kester zijn al vijfentwintig jaar vaste klant. Ze ruilen ‘hun’ Naaldwijk in voor een paar weken rust in Brabant. ,,Je wilt nu écht niet op het strand van Naaldwijk zitten, je kunt er niet eens op komen”, zegt de goedlachse Hellen.

,,We kwamen al hier toen de ouders van de huidige eigenaar net gestart waren met de camping bij hun boerderij. Dat was op heel kleine schaal. De kinderen gingen mee de koeien uit de wei te halen en wij hielpen soms achter de bar en in de keuken.”

Quote Als we hier op de camping aankomen zeggen we: we zijn weer thuis Hellen Kester uit Naaldwijk

Nu ligt de nadruk op de recreatie. Het is anders, vinden Geert en Hellen, ,,maar niet minder gezellig hoor. Iedereen kent elkaar. We hebben lol, helpen elkaar en houden de boel in de gaten als er iemand niet is. Als we hier aankomen zeggen we: We zijn weer thuis.”