Hoedadso wijkt voor traditioneel nieuwsjaarsconcert uit naar Studio 76 in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het traditionele Nieuwjaarsconcert in Etten-Leur krijgt na 45 jaar toch een vervolg. Niet in de Nieuwe Nobelaer, maar in Studio 76 aan het Trivium. Het concert op de nieuwe locatie is 1 januari van 15.00 tot 18.00 uur en blijft zoals het altijd is geweest gratis toegankelijk.

Ger van den Kerkhof en Theo Wouters van het organiserende muziekgezelschap Hoedadso zijn blij dat er na een paar onzekere weken nu eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van het concert. In oktober kregen zij te horen dat de Nieuwe Nobelaer niet langer beschikbaar is. De directie van het cultuurcentrum heeft gekozen voor een andere besteding van het budget. De Nobelaer wil in 2018 nog meer investeren in het jaarlijkse Cultuurweekend dat in mei wordt gehouden.

Geen wrevel

,,Over die visies kunnen de meningen verschillen, maar daarover moeten we niet langer blijven zeuren. Er is ook geen wrevel tussen ons en de Nieuwe Nobelaer. Wij blijven daar wekelijks repeteren. Alleen voor ons concert is er geen toekomst meer. Wij zien dat concert nog steeds als een mooi sociaal gebeuren op de eerste dag van het jaar. Daarom willen wij die traditie in stand houden. Via een koorlid zijn we bij Studio 76 uitgekomen. Haar man is daar eigenaar van'', zegt Van den Kerkhof.

Eenmalig

Om alvast te wennen aan die locatie, heeft Hoedadso maandagavond eenmalig in Studio 76 gerepeteerd. Van den Kerkhof heeft daar een goed gevoel aan overgehouden. ,,Wij waren vooral benieuwd hoe het geluid klinkt in die ruimte. Dat we kwalitatief iets goeds kunnen neerzetten, is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wij kenden het gebouw nog niet, maar daarover hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Het is een prima alternatief. De komende weken gaan we met een gerust hart in de Nieuwe Nobelaer verder met de voorbereidingen.''

Evalueren

Of Studio 76 het begin wordt van een nieuwe langdurige traditie, durft Van den Kerkhof nog niet te zeggen. Voorlopig zijn de afspraken alleen voor dit jaar gemaakt. ,,Na het concert gaan we alles rustig evalueren. Het is ook belangrijk dat de Etten-Leurse bevolking ons volgt naar Studio 76. Daar doen we het uiteindelijk voor.''