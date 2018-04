Wouters dacht daar eind vorig jaar op het allerlaatste moment voor de komende tijd nieuw onderdak te hebben gevonden. Want in oktober kreeg hij te horen dat er in de Nieuwe Nobelaer op de eerste dag van het nieuwe jaar geen ruimte meer is voor een voortzetting van die lange Etten-Leurse traditie.

Koorlid

De organisatie moest in de resterende weken alle zeilen bijzetten om het nieuwjaarsconcert voor 2018 nog te redden. Via een koorlid, de vrouw van de eigenaar van Studio76, kwam die locatie in beeld. Nog net op tijd.

,,En dat gaf een enorme opluchting. We dachten een tijdje gesetteld te zijn, want het is ons daar die eerste keer prima bevallen. Het was druk, gezellig, goed verzorgd en we hadden al een paar afspraken gemaakt over dingen die er bij een volgende gelegenheid nog verbeterd zouden kunnen worden. Met name het geluid was nog niet optimaal, maar daar hoefden we ons verder geen zorgen over te maken. Dat zou de tweede keer wel goed komen. De afgelopen weken heb ik nooit signalen opgevangen dat Studio76 gaat sluiten. Voor ons komt dit als een complete verrassing'', zegt Theo Wouters.

Voldoende tijd

Een geluk is dat hij nu veel eerder weet waar hij aan toe is dan de afgelopen keer en dat er nog voldoende tijd is op zoek te gaan naar iets anders.

,,Daarom raak ik nu niet zo gauw in paniek, maar leuk is natuurlijk anders. Op deze manier blijven we door hele gemeente zweven met ons evenement. Een vaste plek is belangrijk. Bijna 45 jaar wisten de mensen niet beter dan dat ze voor het nieuwjaarsconcert in de Nieuwe Nobelaer moesten zijn. Wij gaan er weer maar eens goed over nadenken hoe we dit - en liefst voor een langere periode - het beste kunnen oplossen. Maar het gaat in elk geval weer behoorlijk wat extra energie kosten om het nieuwjaarsconcert ergens in Etten-Leur een vervolg te geven.''