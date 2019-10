Hoe voorkom je een valpartij bij ouderen? Avoord in Etten-Leur heeft oplossing

Boerenprotest Foto's | Boerenpro­test in Den Haag in beeld

1 oktober Duizenden boeren uit het hele land togen dinsdag met hun tractor naar Den Haag om te protesteren. Ze vinden dat politici, media en activisten de laatste jaren een negatief beeld over boeren hebben geschetst en dat ze ten onrechte zijn neergezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers. De lange rijen tractoren zorgden voor een ongekende drukte op de weg: de ochtendspits was met 1.136 kilometer file zelfs de drukste ooit. 1 oktober 2019 in beelden.