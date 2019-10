Hoe verder met jeugdinstelling Juzt? Vandaag is het D-day voor 1700 kinderen en 600 medewerkers

ETTEN-LEUR - Het is de dag van de waarheid voor Juzt. De ongeveer 600 medewerkers van de zieltogende West-Brabantse jeugdinstelling zijn opgeroepen om vrijdagochtend naar Het Turfschip in Etten-Leur te komen. Ongeveer 300 medewerkers zitten momenteel in de zaal.

Daar krijgen ze duidelijkheid over hoe verder met Juzt en wat dat betekent voor hun baan en de zorgtrajecten voor ruim 1700 kinderen en pubers.

Rand van faillissement

Juzt verkeert al geruime tijd op de rand van een faillissement. Er is nog maar tot maandag geld in kas. De overname van Juzt door zorgorganisatie Crossroads ketste onlangs af.



Medewerkers zijn laaiend over het feit dat de raad van bestuur van Juzt zich in zwijgen hult over hun lot. Achter de schermen is de laatste weken door de negentien West-Brabantse gemeenten als financiers van de jeugdzorg gewerkt aan een plan voor de toekomst.

Hoe dat er precies uitziet, is nog onzeker. Maar duidelijk is wel dat Juzt in de huidige vorm onmogelijk in de lucht kan blijven en dat de dure, verliesgevende onderdelen afgestoten moeten worden. Vandaag, vrijdag moet duidelijk worden hoe de gemeenten erin zitten en hoeveel geld beschikbaar komt om de zorg voor de Juzt-kinderen te borgen.

Gesloten deur

Het is een gesloten bijeenkomst, de deur is rond 11.15 uur dichtgegaan. Er is spanning onder de mensen, er staat veel op het spel.

Volledig scherm Personel van Juzt wordt momenteel achter deze gesloten deuren van Het Turfschip in Etten-Leur geïnformeerd over wat er met hun baan gebeurt. © Franka van der Rijt