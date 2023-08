Hoe veilig is de gemeente Moerdijk? U mag het zeggen!

MOERDIJK - Last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die worden gesteld in het kader van de Veiligheidsmonitor. Meer dan duizend inwoners van de gemeente Moerdijk mogen antwoorden.