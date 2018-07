Hoe 'lekkers van Beckers' een begrip werd en de kip in de frikandel kwam

Na een studiereis door de Verenigde Staten verhuist Jan naar de garage en ontwikkelt een apparaat waarmee hij fijnversneden paardenkinnebak, varkensspek, anti-oxidanten en verschillende specerijen als velloze worstjes tevoorschijn laat komen. Om de lichte substantie wat kleur te geven, gebruikt Bekkers het welbekende Buisman Aroma, de donkere smaakversterker voor koffie. De frikandellen worden in heet water van 80 graden geweld en ingevroren voor de verkoop.



De garage groeit uit tot een snackimperium met fabrieken in Deurne, Meijel en Helmond. 'Lekkers van Beckers' wordt een begrip en Jan een vermogend man als hij in de jaren zeventig de boel verkoopt aan het Britse Lyons. Later verhuist de frikandellenfabriek van Beckers naar het Vlaamse Bocholt, net over de grens bij Budel.