Hoe is het om burgemeester te zijn? Miranda de Vries en Danu Acs beantwoorden vragen van de jeugd bij ‘Petje Af’

Maar burgemeester en jeugdburgemeester waren voorbereid en waren eerst aan de beurt met vragen en twee stellingen; en hou je dan je petje op (goed) of moet je ‘m juist afzetten? Strikvraag was hoe lang de jeugdburgemeester in functie bleef. Normaal gesproken is dat één jaar, maar nu, vanwege corona, al twee jaar. Daarna was de jeugd aan de beurt en het vragenuurtje was nauwelijks lang genoeg. Op de vraag ‘hoe vond je het op school’ moest burgemeester Miranda bekennen dat zij school zo leuk vond dat zij een keer was blijven zitten op de HAVO voordat ze het VWO afmaakte. En het werd duidelijk dat burgemeester zijn ook maar ‘gewoon’ een baan is, waarvoor je moet studeren en waarnaar je kunt solliciteren. Verder werd duidelijk dat zij tupperware gebruikt: ,,Ik neem brood mee naar mijn werk, in van die plastic doosjes.” Danu’s geluksgetal is veertien en zijn lievelingsdieren zijn dolfijnen en stokstaartjes.