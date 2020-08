Hoe is het nu met... Ultramarathonloper Jimmy Kros

Wanneer kreeg je in de gaten dat het misschien niet door zou gaan?

"Ik was eind februari op stedentrip in Rome. Daar speelde het virus al wat meer dan hier", kijkt Kros, 19 intussen, terug. "Toen voelde ik al wel dat het spannend zou worden, zeker toen in Nederland de eerste patiënt in het ziekenhuis belandde. Landen kwamen al snel met verschillende maatregelen. De Helipad gaat door België, Nederland en Duitsland, dat zorgde voor nog meer onzekerheid.”



“Het voelde wel als een grote teleurstelling, toen het definitief werd afgelast. Je leeft er enorm naar toe, je traint, je past je voeding aan. Je gaat er naar leven. En ineens... niks meer. In het begin heb ik het even laten gaan, me vooral gericht op mijn tentamens. Die waren ook opgeschoven."