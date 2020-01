Hoe heet het ook wordt: een koud biertje in het Oderkerkpark zit er niet in

K­SE-leerlingen proeven even van het werkende leven

16 januari ETTEN-LEUR - Op een ‘normale’ donderdag zou ze in de klas zitten, maar deze donderdag was Jasmijn van Meer (14) aan het werk bij WB Dierenartsen in Etten-Leur. Net als ongeveer 160 andere KSE-leerlingen uit 3 mavo loopt ze deze week een testbaanstage bij een bedrijf in de regio.