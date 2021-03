Hoe gaat Nobelaerterrein er uitzien? Etten-Leur presenteert drie modellen

Fitnesspro­test in Et­ten-Leur. Stilzitten is géén optie

27 februari ETTEN-LEUR - Sporten in de sportclubs zit er voorlopig nog niet in. Maar voor de Vereniging Exclusieve Sportcentra is stilzitten geen optie. Daarom deden zij een oproep aan alle sport- en fitnessclubs in Nederland om in actie te komen en aandacht te vragen voor de gezondheid van hun drie miljoen leden.