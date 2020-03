Hoe een opgewekte Indiase duizendpoot haar weg vond in Brabant

Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in rijtjeswo­ning in Et­ten-Leur

9:25 ETTEN-LEUR - In een rijtjeswoning aan de Van Genkstraat in Etten-Leur is zondagmiddag een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Een persoon is ter plaatse aangehouden.