Hoe dit bedrijf in kassarollen in coronatijd een omzetstijging van zestig procent heeft

Meeste coronavi­rus­deel­tjes in rioolzuive­ring Lage Zwaluwe

22 augustus LAGE ZWALUWE - Het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lage Zwaluwe (385 per milliliter) was op 11 augustus het hoogst van heel Midden- en West-Brabant. Dat blijkt uit meetgegevens die het RIVM deze week publiceerde.