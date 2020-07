Hoe de gevangenis bevalt voor 49-jarige die camper in Etten-Leur in brand stak? ‘Lekker rustig’

Feest bij Contrefort, alle woongroe­pen zijn weer coronavrij

9 juli ETTEN-LEUR - Taart bij Contrefort, op donderdagochtend: alle woongroepen van de zorginstelling in Etten-Leur zijn weer coronavrij. De quarantaine is daarom ook in de laatste van de drie groepen opgeheven. De naasten van bewoners kunnen weer op bezoek komen wanneer ze willen.