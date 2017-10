Hobby-fotograaf exposeert met Van Gogh-tafereeltjes

ETTEN-LEUR - Hij is docent science en natuurkunde op het het KSE in Etten-Leur, maar in zijn vrije tijd is Marcel van der Lugt hobby-fotograaf. Die hobby neemt serieuze vormen aan, want de eerste tentoonstelling is een feit.

Wie het wil zien moet er een eindje voor rijden, want de expositie hangt in Winterswijk. Het zijn allemaal Van Gogh-tafereeltjes. De fotoclub Etten-Leur, waar Van der Lugt lid van is, mocht een keer exposeren in de Van Goghkerk.

,,We kregen als opdracht mee, iets met het thema Van Gogh te doen", vertelt Van der Lugt die bedacht schilderijen of schetsen van de kunstschilder na te bootsen. ,,De eerste foto maakte ik bij ploegwedstrijden. Die foto leek zo op een Van Gogh-schilderij dat ik op dat thema ben doorgegaan." Voor de expositie in Winterswijk heeft hij er nog meer bijgemaakt.

,,In totaal zijn het nu veertien foto's waar ik overal zelf in figureer. De opnames zijn gemaakt met de zelfontspanner. Ik heb heel wat foto's gemaakt voordat de juiste erbij zat", lacht Van der Lugt.

De foto van de gebogen man op de stoel is gemaakt in heemkundekring Jan Uten Houte. ,,Ik ga steeds op zoek naar de juiste plek. Ik ben drie tot zeven uur kwijt per foto. Soms ben ik alleen al twee uur aan het rijden om een goede plek te vinden. Dan moet ik nog de juiste kleding en attributen zoeken of maken. Voor een van de foto's had ik een heksenbezem nodig, die heb ik zelf gemaakt."

Wie goed kijkt ziet dat er wat bijzonders aan de hand is met de foto. Er is in getekend met potlood en pastelkrijt.

,,Ik wilde iets meer dan alleen foto's maken. Ik heb ze afgedrukt op speciaal papier en heb er vervolgens in getekend om de gelijkenis met het schilderij nog beter te evenaren."

Hoe blij Van der Lugt ook is met de foto's en de expositie, hij is inmiddels alweer met wat nieuws bezig. ,,Ik heb bij de fotoclub wel geleerd waar mijn passie ligt. Landschappen fotograferen is niets voor mij, ik wil graag een verhaal vertellen met de foto. Conceptuele fotografie heet dat. Een verhaal in beeld vangen. Daar ben ik nu druk mee."

