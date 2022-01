Historische plaatjes sparen van je woonplaats is een ongekend succes: ‘Ze vliegen de deur uit’

Daling coronacij­fers ook in regio ten einde: sinds de jaarwisse­ling is weer een stijging zichtbaar

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Ook in onze regio zit het aantal positieve coronatests opnieuw in de lift. Vooral in Roosendaal steeg het aantal geregistreerde besmettingen hard. Dat ging in één week tijd met bijna 50 procent omhoog, van 324 naar 474 positieve tests.

7 januari