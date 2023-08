Historie, cultuur en natuur beleven tijdens de Open Monumentendagen in Etten en Leur

Eindelijk weer feest in eigen schuur voor de platte­lands­jon­ge­ren uit Et­ten-Leur (en omstreken)

ETTEN-LEUR - De katholieke plattelandsjongeren van Etten geven binnenkort een feestje. In een schuur. Dat lijkt minder bijzonder dan het is. Sterker: daar hebben ze enorm voor moeten knokken. Maar na een jaar of twintig is het verbod op schuurfeesten eindelijk opgeheven.