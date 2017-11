Hip en trendy is de toekomst voor Stationsplein Etten-Leur

De woonstichting is sinds deze week eigenaar van het kantoorpand De 4 Leeuwen dat grotendeels leeg staat. WEL wil het pand ontwikkelen tot een trendy wooncomplex voor jongeren. Het is de bedoeling dat jongeren actief meedenken over de toekomst van het Stationsplein. Placemaking is het toverwoord.

Placemaking?

,,We willen samen met jongeren kijken wat nodig is om jongeren naar het Stationsplein te krijgen", legt Marieke Keijzer van WEL uit. ,,Voordat we appartementen kunnen bouwen, zijn we zeker twee jaar verder. Tot die tijd willen we dat jongeren projecten ontwikkelen in het pand. Dat kan iets met theater zijn of kunst en cultuur, maar je kunt ook denken aan een soort jongerenontmoetingsplek. Als het maar aantrekkingskracht heeft op jongeren. zodat ze er straks ook graag willen wonen."

Is placemaking een nieuw fenomeen?

,,Nee, het wordt al toegepast in bijvoorbeeld de spoorzones van Breda, Tilburg, Eindhoven en 's Hertogenbosch", vertelt Keyzer. Bij het ontwikkelen van die locaties spelen kunst, cultuur en creativiteit een belangrijke rol. Als aanjager, maar soms ook als blijvende pijler. Dat is ook de bedoeling in Etten-Leur.

,,Stel er komt voorlopig een jongeren ontmoetingsplek in een deel van het pand. Als dat een succes blijkt, kun je dat wellicht integreren in het wooncomplex later", verduidelijkt projectontwikkelaar Kees Konings van WEL. Op 15 december gaat WEL met onder meer jongeren en de gemeente inspiratie op doen in Tilburg.

En wat voor woningen moeten er uiteindelijk komen?

,,Appartementen voor jongeren", zegt WEL directeur Karo van Dongen stellig. ,,Veel Etten-Leurse jongeren treken nu naar Breda, dan hebben ze de stad aan hun voeten. Wij willen van het stationsgebied in Etten-Leur een hip woongebied maken voor jongeren. Met de trein zijn ze dan in zes minuten in Breda, maar in Etten-Leur kunnen ze zich ook goed vermaken."

Wat voor appartementen er komen, wil WEL samen met de jongeren bekijken. ,,Maar het wordt zeker geen standaard galerij met flats. Het moet meer zijn dan alleen wonen, met bijvoorbeeld gezamenlijke ruimtes en daktuinen", vertelt Keyzer. ,,Appartementen voor een of twee personen en dan zo goedkoop mogelijk. Niet voor jonge gezinnen. We mikken op de leeftijd 18 tot 30 jaar", zegt Van Dongen die hoopt dat er minimaal vijftig appartementen gebouwd kunnen worden. Het huidige kantoorpand wordt gesloopt.

