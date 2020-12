Hij staat er weer, maar zonder mens of dier: de kerststal in Etten-Leur

Van 50 naar 30 kilometer per uur? Deze inwoners vinden dat een goed idee

2 december ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Van 50 naar 30 kilometer binnen de bebouwde kom? ,,Een goed idee!”, aldus Anton Hendriks uit Zevenbergen en Dave de Gruiter uit Etten-Leur. De Gruiter woont in de Rode Poort, een doorgaande weg in Etten-Leur. ,,Zeker in de avond is het hier echt heel druk. Dan rijden ze heel hard, het is net een racebaan!”