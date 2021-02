Hij schrijft al jaren brieven naar BN DeStem: ‘Iedereen mag een mening hebben. Ik geef de mijne’

Zoals in zo veel verenigingen van eigenaren was er ruzie binnen ‘zijn’ Vereniging van Eigenaren (VvE). ,,Breek me de bek niet open”, zegt Jan Niehof. Veertien jaar geleden verhuisden hij en echtgenote Diny naar een penthouse in een appartementengebouw in Etten-Leur. Waar hij het direct aan de stok kreeg met de voorzitster. ,,Ik zei, mevrouw, u denkt dat u onze lieve heer bent, maar u vergist zich. Want dat ben ík namelijk. En ik woon hier boven.”