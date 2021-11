High fives van de Sint in Zevenbergen én een rijtoer door Etten-Leur

Sint Nicolaas is nog maar net klaar met het defilé zoals dat door het Sinterklaasjournaal op de landelijke tv werd uitgezonden, en hij is alweer op zijn werkkamer in het Pietenhuis te Zevenbergen. Na het officiële ontvangst wilde de Sint zo snel mogelijk datgene gaan doen waar hij voor gekomen is: gedag zeggen tegen alle toegestroomde jongens en meisjes.

Gezeten in een cabrio-oldtimer, deelt hij high fives, boksen en handen uit. In zijn kielzog een vijftig à zestigtal Pieten. Onder hen ook Oma-Piet, Kokspiet en uiteraard was ook dit jaar weer Meneer Michel aanwezig, zoals hij dat elk jaar is. Fred Stuyts speelt sinds twee jaar een onmisbare rol binnen het Zevenbergse Sinterklaasfeest. ,,Het was fantastisch”, laat hij naderhand weten. ,,Doordat Sinterklaas dit keer niet op zijn paard zat, was de drempel voor de kinderen om dichterbij te komen minder groot. Over het kleine stukje van het Zevenbergs Museum tot aan de haven en langs de andere kant terug hebben we twee uur gedaan.”

Eerste ontmoeting met Sint

Voor Mees is het de eerste keer dat hij bij de intocht van de Sint in Zevenbergen aanwezig is. Of het een ontmoeting is die hem voor altijd bij zal blijven? Dat is de vraag. Hij is anderhalf. Maar dat hij geniet met zijn blauwe Pietenmuts op, zoveel is zeker. ,,Hij reageerde er heel leuk op”, zegt mama Iemke Zwaans. ,,Hij moest even wennen maar daarna gaf hij ook vol overgave een high five.”

Volledig scherm Elke Piet én de Sint draagt een – en dat moet gezegd – prachtig mondkapje in Etten-Leur. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Na een ongetwijfeld drukke nacht, zo’n eerste nacht worden de schoenen immers massaal gezet en de Sint moet er toch altijd weer even inkomen, verschijnt de goedheiligman een dag later weer fris en fruitig in de Haven van Leur. Om vervolgens wederom een rijtoer te maken, van de haven naar de Moeierboom in Etten. Ditmaal in een iets minder romantisch, maar zeker zo praktische site-carrier.

Mondkapjes door naai-Pieten

Dat de pieten al de nodige schoorstenen op- en neer zijn geweest, is duidelijk te zien aan de roetvegen op hun gezicht. Een dag eerder waren ze nog war egaler grijs. Meer in het oog springend dan een futiliteit als het aantal vegen in een Pietengezicht, zijn de mondkapjes in Etten-Leur. We zien aan de twinkelende ogen van de Sint en zijn Pieten dat ze genieten om weer terug te zijn. De gulle lach denken we er even bij. Elke Piet én de Sint draagt een – en dat moet gezegd – prachtig mondkapje. Daar hebben de naai-Pieten de afgelopen weken ongetwijfeld behoorlijk wat werk aan gehad.

Op het bordes van het oude raadhuis kunnen de kinderen een voor een langskomen voor een boks of een high five. Daarna is er ook nog gelegenheid om op de foto te gaan.

Lootjes trekken

De broertjes Kay (11) en Max (6) dragen elk een zeer persoonlijke Pietenmuts met hun eigen naam erop. Hoewel Kay het feest iets beter kent dat zijn broer, blijft hij het leuk vinden om mee te komen. Komende woensdag gaat hij met z’n klas lootjes trekken voor de surprise. Zonder een naam te willen verklappen heeft hij alvast één klasgenootje in gedachte wiens naam hij het liefst wil trekken. Bovenaan Max’ verlanglijstje staat een knikkerbaan. Kay gaat voor het spel Fifa 2022.

De zusjes Eveline (5) en Thèrèse (9) hebben de schoen nog niet gezet. Dat wil zeggen: Thèrèse wel op het scoutingweekend, maar Eveline nog niet. Deze avond halen ze het in. ,,En dan doe ik er ook een wortel in voor Ozosnel”, zegt Eveline. Hoewel Thèrèse dit jaar wat wijzer is over het feest dan vorig jaar, schiet ze volgens haar moeder nog heen en weer, nu het zo dicht bij komt. Eveline weet al wat ze het liefst wil hebben van de Sint: ,,Een paarse zitzak, een verliefde knuffel, vijf chocolaatjes en een mamaknuffel.” Maria (6) heeft eveneens haar schoen nog niet gezet. Waarschijnlijk is een vergeetachtige Piet vergeten door te geven dat ze een nachtje bij haar oom ging logeren. Ook zij mag het vanavond inhalen. Haar broer Mohammed is twaalf maar durft best toe te geven dat hij nog net zo hard meezingt. ,,Nou ja, soms. Meestal. Vaak wel.”