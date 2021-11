‘Hier woont een kinderverkrachter’, stond in de tuin, maar rechtbank spreekt vrij

BREDA/ETTEN-LEUR – Een 39-jarige man uit Etten-Leur is vrijgesproken van seksueel misbruik van een meisje van 11 jaar oud. Volgens de rechtbank in Breda is er behalve de verklaring van de vrouw geen bewijs. De rechtbank kan ook niet uitsluiten dat haar verklaring niet klopt.