Hier wil Burger King een restaurant openen in Etten-Leur

Evenementenlocatie De hamburgerketen heeft een aanvraag gedaan om een restaurant op te richten in de evenementenlocatie. Het pand waar vroeger discotheek Zalinaz zat. ,,Wij zouden daar graag een restaurant beginnen, maar dat willen we op meer plekken. Het hoeft niet specifiek op het Trivium, als het maar langs de snelweg of in het centrum is", vertelt Meijer.

Parkeren Op het Trivium wil de keten een restaurant met een zogenaamde 'drive-through'. In een reactie laat de gemeente weten 'een positieve grondhouding' te hebben tegenover de komst van een Burger King op die locatie. ,,Een komst zou wel wijziging in het bestemmingsplan vragen. Daarbij moet nagedacht worden over verkeersveiligheid, parkeren, brandveiligheid en inrichting. Hierover hebben we een goed gesprek gehad met Burger King Nederland. Zij gaan zich hier op beraden", aldus gemeentewoordvoerder Anne-Marie van Ommeren.

McDonald's als buren Opvallend is dat de voordeur van de mogelijke Burger King precies 62 stappen verwijderd is van een filiaal van McDonald's, met 'drive-through'. Of de Big Mac-Keten dat erg vindt? Nee. ,,Je ziet steeds vaker dat verschillende formules, zoals McDonald's, Burger King en KFC bij elkaar zitten. Wij volgen simpelweg de vraag van onze klanten en bieden hen wat zij wensen. We gaan uit van onze eigen producten en services. Met de komst van een Burger King naar Etten-Leur, krijgen de inwoners meer keuze", meldt woordvoerder Annemiek Jonker.

Nieuwe restaurants

Als we Meijer mogen geloven, worden er nog veel meer Whopper-restaurants geopend in de toekomst. ,,We hebben zoveel plannen. Ik wil overal bouwen, het liefst morgen al op tien plekken tegelijkertijd. Maar we krijgen niet overal een vergunning." Concreet in West-Brabant kunnen we een restaurant verwachten op het Bagven Park, bij de carpoolplaats tussen de A16 en de A58 (ter hoogte van Ikea). Verder is vorig jaar een vestiging geopend in het nieuwe selfservicerestaurant aan de A58 in Gilze en Rijen, op de plek van het voormalige Van der Valk wegrestaurant.