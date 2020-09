‘Hier op school leer je hoe je dat doet, rekening houden met anderen’

ETTEN-LEUR - Ik wandel, ik praat zacht, ik loop rechts! Dat zijn de nieuwe regels die gelden in katholieke basisschool de Hasselbraam in Etten-Leur Noord. De school probeert kinderen bij te brengen hoe mensen prettig met elkaar om kunnen gaan. Niet door te benadrukken wat je níet moet doen, maar door erop te hameren wat juist wél fijn is voor anderen.

Directeur Jacqueline Aarts introduceerde deze nieuwe manier van omgaan met elkaar afgelopen woensdag bij ouders en kinderen. Het driejarig traject kreeg de titel ‘Positive Behavior Support’ (PBS) mee.

,,We zijn natuurlijk in het onderwijs intensief bezig om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen maar daar gaat het niet alleen om. Het is ook heel belangrijk om ze te leren samenleven. Voor nu, en in de toekomst”, vindt Aarts.

Quote Een positieve instelling en duidelijke afspraken: dat is de manier waarop wij willen werken Jacqueline Aarts, De Hasselbraam

Daarom begon zij aan een traject om in de basisschool in de wijk ‘tussen het spoor en de Lange Brugstraat’, met zijn grote diversiteit aan bewoners, meer rust te creëren. ,,We hebben een systeem gevonden dat recht doet aan een manier waarop wij willen werken: een positieve instelling met duidelijke afspraken. We gaan uit van de ‘wel’-boodschap en vermijden het woord ‘niet’", aldus Aarts.

,,Eenvoudig gezegd: hoe ga je om met elkaar en hoe zorg je ervoor dat je fijn kunt leren. In de gangen wandel je rechts, je praat zachtjes en als je de trap opgaat en de deur open doet voor jezelf kun je die ook best even openhouden voor de rest van je klasgenoten.”

Rust en een fijne sfeer

PBS is een driejarig traject. De leerkrachten hebben al een voorbereidingsjaar achter de rug; vanaf maandag 7 september wordt het systeem daadwerkelijk in praktijk gebracht. Er worden gedragslessen gegeven en alles wordt volgens een vast stramien uitgevoerd.

,,We starten met het schoolplein, de gang, de kapstokken enzovoorts en in het derde jaar gaan we de regels in de klas aanpassen.” De mascottes Hassan en Benthe, afgebeeld op posters met de gedragsregels, helpen daarbij. ,,Wanneer we in onze opzet geslaagd zijn? Dat merk je dan vanzelf aan de rust en fijne sfeer.”