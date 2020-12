Hier in Etten-Leur kun je vanaf volgend jaar 24 uur per dag pinnen

Wethouder Frank Vrolijk stelt dat er momenteel ‘slechts’ twee pinautomaten zijn in Etten-Leur die 24 uur per dag toegankelijk zijn. ,,Daarover kregen wij klachten van inwoners. Er zijn natuurlijk wel andere pinautomaten, bijvoorbeeld in de supermarkten. Maar als die dichtzijn, kan daar ook niet gepind worden. Wij besloten daarom het overleg op te starten om te kijken of we er zelf een kunnen realiseren.”

Quote Wij kregen klachten van inwoners over het aantal pinautoma­ten Frank Vrolijk, wethouder

Uit het overleg bleek dat de gemeente inderdaad zelf een pinautomaat kan aanschaffen. Zij kiest voor een Geldmaat: dat is een pinautomaat die door alle banken wordt ondersteund. Mensen kunnen er geld pinnen en briefgeld storten. De Geldmaat komt aan de buitenkant van het stadskantoor, aan de kant van het Raadhuisplein.

Plofkraken

Quote Als er dan al een plofkraak plaats­vindt, worden er in ieder geval geen inwoners of slapende mensen getroffen Frank Vrolijk, wethouder Dat de Geldmaat bij het stadskantoor komt, vindt Vrolijk vanwege de veiligheid een fijn idee. ,,Er vinden regelmatig plofkraken plaats bij pinautomaten. Dat risico is bij het stadskantoor een stuk minder, het is natuurlijk een zichtlocatie. Daarnaast wordt de automaat voorzien van de laatste technieken, waardoor het geld onbruikbaar wordt na een plofkraak. En als er dan al een plofkraak plaatsvindt, worden er in ieder geval geen inwoners of slapende mensen getroffen.”

Naast de Geldmaat aan de buitenkant, wil de gemeente ook kijken of er nog een Geldmaat Plus in het stadskantoor zelf gerealiseerd kan worden. ,,Dat is een Geldmaat met een stukje service. Dan gaat het bijvoorbeeld over het storten van muntgeld. Maar deze pinautomaat geeft vooral een stukje begeleiding aan mensen die niet zelf kunnen pinnen.” Ook zou een pinautomaat binnen zorgen voor een extra veiligheidsgevoel, omdat het licht en warm is.

Volgens de planning wordt de pinautomaat aan de buitenzijde van het stadskantoor in het eerste kwartaal van 2021 geïnstalleerd. ,,Ik ben blij dat we dat gerealiseerd hebben. Zo kunnen we een stukje service teruggeven aan onze inwoners”, besluit de wethouder.