Het wordt stil in de wijk: zingende postbode Toon gaat na 50 jaar met pensioen

Altijd vrolijk fietst en loopt hij door de straten; een groet hier, een kwinkslag daar en af en toe een liedje ,,’N bietje goud van oud" zegt hij om vervolgens op te merken: ,,Je moet er tenslotte wat van zien te maken in dit leven." Hij kent heel veel mensen - ,,Nou ja op de import na dan, die van boven de plas" - en iedereen kent hem. En dat kan ook niet anders want zijn roots liggen in Leur en die van zijn vrouw Wil in Etten. Hij had graag zijn vijftig dienstjaren volgemaakt ,,Maar ik ben nu 69. Het is mooi geweest."