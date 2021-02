Het winterse weer zorgt voor extra werk: ‘Weer of geen weer, het vee moet altijd goed verzorgd worden’

Vorst en sneeuw hebben een enorme invloed op de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Het vee moet te allen tijde goed verzorgd worden, weer of geen weer. Te beginnen met het water. De watervoorziening in de stal is zodanig aangelegd dat deze continu in beweging is en zelfs verwarmd kan worden. Alleen in de oude stal wordt deze afgesloten en doorgeblazen met lucht, zodat geen vorstschade optreedt. Dit betekent echter wel dat ik twee maal per dag waterbakken vul met behulp van een waterslang.