Het nieuwe zwemmen: verboden in te halen!

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Zwemmen is weer geoorloofd in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk, al komen er wel de nodige spelregels bij kijken zoals reserveren en je badpak thuis aantrekken.

Deze maandagmiddag werden de lessen in De Oester in Fijnaart hervat, dinsdag gaan De Niervaert in Klundert en Het Buitendiep in Willemstad open en vanaf vrijdag kunnen Etten-Leurse banenzwemmers in De Banakker terecht.

Opening Bosselaar nog een vraagteken

Alleen buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen blijft voorlopig dicht. ,,Geen idee wanneer die open kan", vertelt Mark de Jong, Optisport-manager van de Bosselaar, de Niervaert en Buitendiep. ,,Het is een heel groot terrein. We moeten nog goed kijken hoe en wat we gaan aanbieden, met het oog op de veiligheid.”

Quote Op Hemel­vaarts­dag wordt het 26 graden. Iedereen wil dan graag het water in. We gaan ’t zien Mark de Jitong, Optisport-manager van zwembaden in Willemstad, Klundert en Zevenbergen

Dat zal een teleurstelling zijn voor met name Zevenbergse kinderen, zeker nu deze week zo'n prachtig zwemweer belooft. Willemstad heeft een kleiner buitenbad. Dat gaat open vanaf 21 graden, en dat zou het vandaag al eens kunnen worden.

Volledig scherm Midzomerfeest op zwembad Het Buitendiep in Willemstad, twee jaar geleden. Hoe druk zal het deze week worden? © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

,,We zijn erg goed voorbereid, maar we moeten toch nog echt afwachten hoe het er in de praktijk aan toegaat", zegt De Jong. Donderdag, Hemelvaartsdag, wordt de ultieme lakmoesproef. ,,Dan wordt het 26 graden! Iedereen wil zo graag het water in, en wij hebben er ook heel veel zin in. We gaan ‘t zien.”

Broertje van nét 13 mag niet mee

Op de leeftijd geldt nog een restrictie: alleen kinderen van 8 tot en met 12 jaar mogen het bad in. Tot welke sneue situaties dat kán leiden, ziet de manager al voor zich. ,,Dan heeft er één een broertje van nét 13 jaar, en die mag dan niet mee. Ik hoop echt dat de leeftijdsgrens binnenkort omhoog mag naar 18 jaar.”

Nog niet vrij zwemmen

In alle zwembaden wordt het programma-aanbod gefaseerd hervat. Bijvoorbeeld vrij zwemmen is in de meeste baden nog niet mogelijk, baantjes zwemmen kan al wel, maar alleen op reservering en aqua-sporten vangt in Etten-Leur pas aan in week 23. Overal is het personeel goed geïnstrueerd en zijn routings aangelegd.

Bottleneck zijn de kleedruimtes

,,Maar de kleedruimtes vormen nog de bottleneck", verzucht Jack Aarts van de Banakker in Etten-Leur. ,,Mensen moeten hun badpak thuis al hebben aangedaan, maar na het zwemmen moeten ze zich natuurlijk wel bij ons weer kunnen omkleden. Probleem is dat wij heel smalle gangetjes hebben. Dat is nog een puzzel.”

Volledig scherm Locatiemanager Jack Aarts van zwembad De Banakker in Etten-Leur. Het zwembad gaat vrijdag weer open. © Pix4Profs / Johan Wouters

Beperkte capaciteit

Nog zoiets: de beperkte capaciteit. Omdat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden en inhalen is verboden, kan er maar achttien man tegelijk banen zwemmen. ,,En we hebben er wel eens dertig", weet Aarts. ,,Datzelfde geldt voor de aqua-sporten. Daar zitten groepen bij van veertig à vijftig mensen.”

‘Heel blij dat we open mogen’