Het lijntje in de coronagrafiek daalt verder

‘Ziekmakend’ Cruyff Court niet verplaatst, wel maatrege­len aan Hobodreef

4 augustus ETTEN-LEUR - Voor de ene omwonende is het een probleempje, drie huizen verder klinkt frustratie en een deur verder is sprake van enorme, bijna ziekmakende overlast. En waar het preciés aan ligt? Feit is dat de gemeente Etten-Leur maatregelen neemt, aan de Hobodreef.