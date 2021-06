Het kan weer: genieten van een kop koffie op het terras van De Linde

Vertrouwde omgeving

Zuidhof, die al 14 jaar in de Linde - voorheen de Appelgaarde – werkt en leiding geeft aan de collega’s van de WVS en Sulkers, die er al 5 jaar werkzaam is, zijn tijdens de sluiting kort elders als invallers aan de slag gegaan maar voelen zich in deze vertrouwde omgeving toch het meest op hun gemak. Het is ‘hun’ wijkgebouw en zij zorgen er goed voor.

,,We zijn de afgelopen maanden natuurlijk ook bezig geweest met achterstallig onderhoud, een likje verf hier en daar, want als het druk is komt dat er gewoon niet van” vertelt Jongenelis. ,,Alles ziet er weer spic en span uit en vooral de keuken hebben we een grondige schoonmaakbeurt gegeven omdat die lang niet gebruikt is. We zijn er helemaal klaar voor om, natuurlijk met in achtneming van de geldende regels, onze bezoekers deze week in ieder geval op het terras en in de kantine te verwelkomen. Ons team kan dan ook weer een beetje wennen. Volgende week volgen de zalen en kunnen de verenigingen weer bij ons terecht.”