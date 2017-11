In de grote hal van Brabotech is een hoek speciaal ingericht om de jongeren in acht weken tijd klaar te stomen voor het beroep van metselaar. Aert Huijben van uitzendbureau Technoselect: “Het is een cursus met baangarantie. Ze krijgen een contract van een half jaar en daarna mogelijk verlenging. Ze blijven bij ons in dienst. Op die manier hebben beide partijen, zowel wij als Brabotech, er wat aan.”

Volgens Huijben valt het niet mee om aan kandidaten te komen. “Het is echt een groot probleem. Niemand wil meer in de bouw werken. Er is niet alleen groot tekort aan metselaars, maar ook aan metaalwerkers bijvoorbeeld. We hebben moeten adverteren om aan mensen te komen. Dit is een proefproject, maar we gaan het vanaf januari uitbreiden. Nu zijn we beginnen met acht mensen, waarvan er vijf zijn overgebleven.”

Crisisjaren

Buijnsters en zijn collega John Poppelaars van Brabotech maken zich grote zorgen over het tekort aan vaklieden. Poppelaars: “Sinds januari is het probleem alsmaar nijpender geworden. In de Randstad liggen grote bouwprojecten stil vanwege het tekort aan metselaars. En ook hier West-Brabant merken we het elke dag weer. Tijdens de crisisjaren zijn veel jonge metselaars noodgedwongen afgehaakt. De bouwbedrijven hielden de oudere werknemers vast. Het gevolg is dat er een sterke vergrijzing is onder het bouwend personeel. Daarnaast is de manier van opleiden niet goed. Het is te weinig praktijkgericht. Er komen mensen van die school zonder dat ze kunnen metselen.”

Volgens Aert Huijben gaat het verder. “Ik ben er laatst nog gaan kijken, maar er zit maar een handvol mensen in zo’n klas. Het is toch zonde als zo’n ambacht als metselen zou verdwijnen.”

Vluchtelingen

In het Etten-Leurse project zitten twee Eritrese vluchtelingen die in 2015 naar Nederland zijn gekomen en nu voor het eerst aan het werk zijn. Fenan Major (23) is enthousiast. “Ik vind dit leuk werk en zie mij dit in de toekomst wel doen”, zegt hij. Zijn Nederlandse ‘klasgenoot’ Frank Hellemons uit Kruisland (29) moest er in het begin een aan wennen. “Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt. Op het laatst met dementerende ouderen. Ik kon er niet meer tegen. Ze hebben een groot tekort aan mensen in de zorg en ik kon slecht aan de onregelmatige werktijden. Ik merk nu dat het beter gaat met mij. In het begin dacht ik wel: moet ik dit de rest van mijn leven gaan doen? Maar nu vind ik het leuk. Dat komt vooral door de goede begeleiding.”

Begeleider Jan Koevoets (62) is zichtbaar trots op zijn studenten. “Het zijn gemotiveerde jongens. Je leert veel in acht weken als je veertig uur per week hier bent. Die Eritrese jongen liet mij laatst foto’s zien van het dorp waar hij vandaan komt. Als je ziet waar ze daar in wonen… En je ziet dan hoe goed die jongen metselt. Dat is mooi.”