Het is oorlog in fietsenland: 707 dagen wachten op een derailleur

video Bijna geen nieuwe fiets te krijgen in Zeeland: ‘Tandwielen, kettingkas­ten, remmen: alles is een probleem’

24 juni HEINKENSZAND - Een nieuwe (elektrische) fiets kopen om in september naar de middelbare school te rijden? In de meeste Zeeuwse fietsenzaken kun je dat wel op je buik schrijven, zeker als je een populair merk of type in gedachten hebt. Fietsverkoper Johan Bliek uit Heinkenszand baalt ervan. ,,Mijn schoonvader gaat met een busje heel Nederland door om fietsen op te halen bij andere dealers. Ik wil mijn klanten niet teleurstellen.”