Het is koppermaandag, dus de burgemeester van Etten-Leur krijgt een kopperprentje

Het ontwerp voor de prent kwam van de Bredase Willeke Beekmans. “Ik wilde een oude druktechniek in een modern jasje stoppen. Mijn uitgangspunt was daarbij een tekening van stripauteur Marten Toonder." Ze heeft niet per toeval voor Toonder gekozen. Vanaf 20 januari is er in het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur een tentoonstelling over de stripauteur te zien. "En die bestaat niet alleen uit stripboeken", zegt Cees Jochems van het museum.