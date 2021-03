Het is gedaan met de bewaakte fietsenstalling bij NS-station Etten-Leur

De uit Roosendaal afkomstige Hans Weijts (52) is er laconiek onder. ,,Jammer, maar het is niet anders. Ik heb hier vier jaar met heel veel plezier gewerkt en nooit vervelende dingen meegemaakt. Gezellig een praatje maken met de mensen.’’



,,Je leert de vaste klanten kennen, alhoewel die er in deze corona-tijd niet veel meer zijn. Thuiswerken hè. Je zag veel nieuwe gezichten. Sommige mensen vinden het jammer dat we hier weggaan, want dan moeten ze een kluisje huren.”