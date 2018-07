'Het informatiebord bij de Gedenknaald ziet er niet uit'

Eerste vlucht

ETTEN-LEUR - Op 27 juni 1909 steeg voor de eerste keer in Nederland een gemotoriseerd vliegtuig op. Sybrand Heerma van Voss, eigenaar van de suikerfabriek in Etten-Leur, wilde het veertig jarig bestaan van de fabriek op een ludieke manier vieren.

Op zijn initiatief zou de Franse graaf Charles De Lambert met zijn Wright Flyer een demonstratie geven op de Klappenbergse Heide aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur. De hele dag zat het weer tegen, maar om half acht 's avonds steeg het vliegtuig eindelijk op. De vlucht duurde 3,5 minuut en er werd een hoogte bereikt van 35 meter.

Het vliegtuig, de Wright Flyer, was gebouwd in de Verenigde Staten door de gebroeders Wilbur en Orville Wright.

De Gedenknaald aan de Rijsbergseweg herinnert aan deze voor Etten-leur historische gebeurtenis. De Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland (SEGVIN) houdt de herinnering levend door elk jaar activiteiten te organiseren.