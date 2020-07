Het grote mysterie van nu-nog-De Zwaan

Boerenpraat Hulde aan Hilde 2! De koe die een mijlpaal behaalde

9:30 Er was deze week weer eens iets te vieren. Nee, niet als het gaat over het stikstof-beleid, want minister Schouten heeft een voermaatregel aangekondigd die ingaat per 1 september. We mogen de koeien dan geen eiwitrijk krachtvoer meer verstrekken, omdat de koeien dan blijkbaar te veel stikstof in mest en urine uitstoten.